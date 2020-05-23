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بعد تسجيل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا».. تعرف على الوضع الوبائي في ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي فحوصات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» إلى  4.719، وذلك بعد الإعلان عن نتائج 152 عينة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ليبيا ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» جميعها لعائدين من السفر، إلى جانب تعافي أحد المصابين من الفيروس.

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وقالت وزارة الصحة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن إعلان المركز يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 75 حالة بينها 33 حالة نشطة، فيما تعافي 39 مصابًا، واستقر عدد الوفيات عند 3 حالات.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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