الحكومة الليبية: جرحانا الأبطال هم من صنعوا لليبيا عيدها الحقيقي

هنأت الحكومة الليبية أبناء الشعب الليبي الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، مرفقة تهنئتها بباقات الدعاء لجرحى وشهداء الجيش الليبي الذين وصفتهم بالأبطال

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها اليوم السبت: “يطيب لنا أن تتقدم بخالص التهاني لأبناء الشعب الليبي الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على ليبيا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضافت: “يأتي العيد هذا العام لنضم تهنئته إلى آلاف التهاني التي تبادلناها بشهدائنا على ثرى الوطن الحبيب، اللهم ارحمهم وتقبلهم في فردوسك الأعلى آمنين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون”.

وأرفقت الحكومة الليبية تهنئتها هذه بباقات الدعاء لجرحانا الأبطال، الذين صنعوا لليبيا عيدها الحقيقي، ولكل الليبيات اللاتي نفخر بصمودهن وثباتهن وشرفهن على مر التاريخ، شرف لا يلوثه وغد، ولا يزيله عربيد، على حد تعبير البيان.

وتابع البيان: “سنفرح بالعيد؛ بما فتح لنا مولانا من الطاعات في رمضان، أسوة بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك الفرح بالعيد رغم جراحات المسلمين، سنفرح بالعيد تفاؤلا بالنصر المبين على الطامعين في غزو بلادنا والخونة الذين يساندونهم أينما كانوا، وتعالياً على النكبات والكوارث، وتساميا عن الأرض، وتطلعا للسماء والعلياء”.

وواصل البيان: “أفراحنا وأحزاننا مشتركة، وعيدنا للتواصل يذكرنا بصلة من تقطعت بهم السبل، وتفرق منهم الشمل، وعيدنا يومُ أكلٍ وشربٍ ينبّهنا لمن جاعوا من أهلنا والمسلمين، ما أجمل العيد حين نتحلى بالتفاؤل بأن يكون عيدنا عيدين، عيد شكر وعيد نصر بعون الله، ربنا نسألك أن تسرّنا فيما ساءنا من مصائبنا، وأن لا تسوءنا فيما سرّنا من عيدنا، وأن تجمع لنا بين الأجرين، أجر الصبر وأجر الشكر، إن ربي لطيف بمن يشاء، والله غالب على أمره، والله أكبر والعزة لله وللمؤمنين”.