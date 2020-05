البعثة الأممية تعرب عن أملها في أن يكون عيد الفطر مناسبة لإنهاء الصراع في ليبيا

أعربت البعثة الأممية، السبت، عن أملها في أن يكون عيد

الفطر مناسبة لإنهاء الصراع في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه في حالة إنهاء الاقتتال والانقسام في

ليبيا، فإن جميع أهل هذا البلد سينعمون بالاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم الذي

يستحقونه.

هذا ودعت البعثة في أكثر من مناسبة إلى وقف إطلاق النار

في ليبيا، والعودة للحوار بغية التوصل إلى حل سياسي يُنهي الأزمة.

