الغرياني يشيد بأردوغان.. ويدعو لمنحه “النفط والغاز”

سلّط الشيخ الصادق الغرياني، حديثه في خطاب جديد، عما وصفه بـ”الانتصارات” التي تحققت لصالح قوات الوفاق في أواخر رمضان بدءا من سقوط قاعدة الوطية.

وقدّم الغرياني شكره للمقاتلين في الجبهات، مشددا على مواصلة القتال حتى دحر الجيش الوطني الذي وصفه بـ”العدو”، كما قدّم شكره للدول التي وقفت معهم وعلى رأسها تركيا التي تدخلت بتوقيع اتفاقية التعاون مع الوفاق، واصفا أردوغان بـ”رجل الدولة” الذي يجب أن تعطى لدولته الأولوية في عقود الإعمار والتنقيب عن الغاز والنفط والتعاون الاقتصادي نظير إيفائها بمتطلبات الاتفاقية.

وحرّض الغرياني المقاتلين على ملاحقة عناصر الجيش الذين خرجوا من الوطية والقصاص منهم كي تنتهي الحرب، محذرا سكان الجبل والمناطق الأخرى من توفير الحماية لهم وعدم قبول الإعفاء عنهم بوساطة الأعيان.

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