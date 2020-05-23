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الغرياني يشيد بأردوغان.. ويدعو لمنحه “النفط والغاز”

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سلّط الشيخ الصادق الغرياني، حديثه في خطاب جديد، عما وصفه بـ”الانتصارات” التي تحققت لصالح قوات الوفاق في أواخر رمضان بدءا من سقوط قاعدة الوطية.

وقدّم الغرياني شكره للمقاتلين في الجبهات، مشددا على مواصلة القتال حتى دحر الجيش الوطني الذي وصفه بـ”العدو”، كما قدّم شكره للدول التي وقفت معهم وعلى رأسها تركيا التي تدخلت بتوقيع اتفاقية التعاون مع الوفاق، واصفا أردوغان بـ”رجل الدولة” الذي يجب أن تعطى لدولته الأولوية في عقود الإعمار والتنقيب عن الغاز والنفط والتعاون الاقتصادي نظير إيفائها بمتطلبات الاتفاقية.

وحرّض الغرياني المقاتلين على ملاحقة عناصر الجيش الذين خرجوا من الوطية والقصاص منهم كي تنتهي الحرب، محذرا سكان الجبل والمناطق الأخرى من توفير الحماية لهم وعدم قبول الإعفاء عنهم بوساطة الأعيان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • هدا الاعور الدجال كلب ساقط لايهمه ليبيا أو أهلها كل ما يهمه هو لحس مؤخرة أردوغان حتي يرضى عليه ويعطيه المزيد من المال والفياقرا كي يستمتع بعاهرات تركيا

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  • الخريانى هذا واحد ميبون من زمان وقواد من صغره متع عاهرات واتخد الدين مطية للضحك على السذج والمعتوهين وهو من كلامه لشكر تركيا وقطر فهو ذيوت كبير لأن حب الوطن من الايمان وهذا الاعور الدجال يبيع فى الوطن فهو ميبون وذيوت .

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  • Another evil symbol from Misrata (mini Turkey) and all of the offers are blood, money, destruction, evil, satanic, severe hardship, ransom, kidnapping, foreign savages, murders and that is Misrata ( the sherkess hub)

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