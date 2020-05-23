وزير صحة الحكومة الليبية يطالب المواطنين بالإبقاء على الإجراءات الوقائية خلال عيد الفطر

هنأ وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، كافة العاملين بالقطاع الصحي الليبي بأحر التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب الليبي ورئيس وأعضاء مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية ومجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة و رئيس واعضاء اللجنة العليا واللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة الصحة، اليوم السبت، شدد “عقوب”، علي أهمية الإبقاء على الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، داعيا إلى اهمية التزام الأسر بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال عيد الفطر المبارك الذي يحل علينا خلال أيام بالبهجة والفرحة في ظروف استثنائية ومرحلة فارقة من تاريخ البشرية عنوانها الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الجميع لأجل الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأشار “عقوب”، على أن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم فرضت واقعا جديدا في طريقة التعامل بين البشر حتى بين أفراد العائلة الواحدة يتطلب التخلي عن العادات والتقاليد التي ارتبطت بالتزاور والتجمعات وإقامة الولائم خاصة في موسم الأعياد وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في هذه الظروف التي يمر بها العالم.

ويشكل الالتزام بكافة الضوابط والتدابير اللازمة والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي خلال هذه المرحلة واجب وطني ومسؤولية أخلاقية والتزام ديني فحفظ النفس وصيانتها من مقاصد الشريعة الإسلامية.