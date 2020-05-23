وزير صحة الحكومة الليبية يطالب المواطنين بالإبقاء على الإجراءات الوقائية خلال عيد الفطر

هنأ وزير الصحة بالحكومة الليبية وعضو اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الدكتور سعد عقوب، كافة العاملين بالقطاع الصحي الليبي بأحر التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب الليبي ورئيس وأعضاء مجلس رئاسة الوزراء بالحكومة الليبية ومجلس النواب والقيادة العامة للقوات المسلحة و رئيس واعضاء اللجنة العليا واللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وبحسب إيجاز صحفى لوزارة الصحة، اليوم السبت، شدد “عقوب”، علي أهمية الإبقاء على الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد نهاية شهر رمضان وعيد الفطر، داعيا إلى اهمية التزام الأسر بالتباعد الاجتماعي خاصة خلال عيد الفطر المبارك الذي يحل علينا خلال أيام بالبهجة والفرحة في ظروف استثنائية ومرحلة فارقة من تاريخ البشرية عنوانها الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من الجميع لأجل الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأشار “عقوب”، على أن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم فرضت واقعا جديدا في طريقة التعامل بين البشر حتى بين أفراد العائلة الواحدة يتطلب التخلي عن العادات والتقاليد التي ارتبطت بالتزاور والتجمعات وإقامة الولائم خاصة في موسم الأعياد وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع في هذه الظروف التي يمر بها العالم.
ويشكل الالتزام بكافة الضوابط والتدابير اللازمة والإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي خلال هذه المرحلة واجب وطني ومسؤولية أخلاقية والتزام ديني فحفظ النفس وصيانتها من مقاصد الشريعة الإسلامية.
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