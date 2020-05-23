نورلاند للسراج: يجب وقف تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا

أكد السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، السبت، “الحاجة الملحة لوقف تدفق المعدّات العسكرية والمرتزقة من روسيا وغيرها من الدول إلى ليبيا”، مشددا على أن هذه الأفعال تزعزع استقرار البلاد.

ووفق بيان للسفارة، فقد دعا نورلاند، إلى إنهاء “الهجوم غير الضروري ضدّ طرابلس” لتتمكن جميع القوات الأجنبية من المغادرة وتمكين القادة الليبيين المستعدين لوضع أسلحتهم جانبا، أن يجتمعوا في حوار سلمي حول مختلف القضايا الخلافية.

وأبلغ السفير السراج أنه ينوي السفر إلى ليبيا بمجرّد أن تسمح الظروف لتقديم أوراق اعتماده بشكل رسمي وتعميق الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا، كما نقل نورلاند لرئيس المجلس الرئاسي والشعب الليبي تهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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