قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، السبت، إنه لا تنازل عن

الهدف الأسمى وهو احترام إرادة الليبيين وحقهم باختيار حكامهم ونظامهم السياسي.

