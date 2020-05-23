سند تنتوش: فخور بمشاركتي في مسلسل الاختيار.. ودخلت عالم الفن صدفة

بوابة إفريقيا الإخبارية – حوار/ همسة يونس |

23 May, 2020

شارك الفنان الليبي الشاب “سند تنتوش”، في مسلسل “الاختيار” المصري، حيث جسد تنتوش، دور ضابط بالجيش الليبي يحاول إقناع الإرهابي المصري “هشام عشماوي” بالاستسلام بعد إلقاء القبض عليه في ليبيا.

ويتناول مسلسل «الاختيار» حياة الضابط المصري أحمد صابر المنسي- قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء المصرية، ‏والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، ومن بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل.

“بوابة إفريقيا” التقت بالفنان الليبي الشاب سند تنتوش، وأجرت معه هذا الحوار للدخول في كواليس العمل والوقوف على أبرز محطاته.. وإلى نص الحوار

دخلت عالم الفن صدفة

بداية.. عرفنا بنفسك وكيف بدأت مشوارك في طريق الدراما؟

بدايتي في موضوع التمثيل كانت “صدفة”، وذلك عندما اتصل بي الأستاذ أنيس بو جواري لفيلم قصير، كان اسمه “العكس صحيح”، وبعدها نصحني بالاستمرار رغم أنني في الأول لم أكن مقتنع، ولكن بعد ذلك اقتنعت بموهبتي وأخذت ورش تمثيل لتطوير أدائي.

كيف وقع الاختيار عليك في مسلسل “الاختيار”؟

اختياري لمسلسل “الاختيار” كان بعد مشاركتي في عمل سيتم طرحه على منصة عالمية قريبا جدا مع مخرج مصري كبير، حيث تلقيت اتصال من فريق عمل “الاختيار” وقاموا بإعطائي جزء من مشهد معين بعدها قمت بعمل أوديشن وتم اختياري من قبل مخرج العمل بيتر ميمي.

تفاجأت بالشبه بيني وبين الضابط الحقيقي

حدثنا عن دورك في مسلسل الاختيار، وكيف قمت بالاستعداد له؟

صراحة استعدادي للدور كان صعب قليلا، خصوصا في البداية، لأني لم أكن اعتقد أن دوري سيكون دور الضابط الذي سيقوم بالقبض على هشام عشماوي، وعندما علمت بذلك قولت في نفسي أنه دور مهم رغم مدته القصيرة، ووقتها انتابتني حالة من الخوف مع شعور بسعادة كبير، خوف من ألا يكون أدائي بقدر حجم الدور، وسعادة لأن هذا الدور أسند لي، وأيضا أثناء البحث والاطلاع على الشخصية التي سأقوم بأداء دورها وجدت أن هناك شبه كبير بيني وبين الضابط الحقيقي عبدالحميد الدرعاني، ووقتها اجتهدت وركزت على أن أقوم بأداء الدور بشكل احترافي ليكون أدائي بشكل طبيعي، لدرجة أن لحظة تصوير المشهد شعرت بإحساس أنني بالفعل من أقوم بالقبض على هذا الإرهابي “عشماوي”، وأنه ليس تمثيل وذلك بسبب تقمصي الشديد واندماجي في العمل مع فريق المسلسل.

أول ما شوفت عشماوي اتخضيت

ماذا عن كواليس مسلسل الاختيار وفريق العمل؟

بالنسبة للكواليس.. لم تكن كثيرة ولكنها تحمل الكثير في داخلي، فأنا لم أذهب إلى مكان التصوير إلا يوم تصوير مشهدي وبالتالي لم ألتقي مع كل فريق العمل إلا في هذا اليوم، وقتها تفاجأت بالفنان أحمد العوضي “عشماوي”، فأتخضيت خاصة وأني وجدت أن بنيته الجسمانية كانت تتعدى بنيتي مرتين، ولكن الأستاذ بيتر ميمي قال لي مازحا “متخفش هو كده”، وباختصار أجواء العمل كانت جميلة جدا وطاقم العمل كان أكثر من رائع خاصة لأننا كنا نصور في فترة الصيام وقبل المغرب.

أغرب ردود الفعل.. سيدة متطرفة ورسالة شكر

ماذا بشأن ردود الأفعال حول الدور.. وكيف تابعتها؟

بصراحة ردود الأفعال كانت كبيرة بشكل لم أكن أتوقعه أو اتخيله، تفاجأت بعد عرض الحلقة بدقائق بكم هائل من البوستات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل التهاني وتلقيت اتصالات كثيرة من أصدقائي، كما أني تفاجأت أيضا بتهاني ومباركات من أشخاص لا نعرفهم شخصيا وهذا كان له أثر إيجابي جدا وفرحت كثير بردود الأفعال، لأني شعرت بأن المشاهدين أعجبهم دوري والحمد لله، ولكن أغرب ردة فعل كانت في رسالة تلقيتها على الخاص وكانت لسيدة شكلها من المتطرفين قالتي بالنص “شكرا لك على المشاركة في عمل مع من قام بقتل أبناء المسلمين”.



كلمة أخيرة

حقيقة أنا فخور بكوني جزء من هذا العمل الدرامي الضخم الذي جسد قصة أسطورة ألهمت كل العالم العربي وهو الشهيد أحمد صابر منسي، هذا العمل الوطني الذي يمثل مصر وليبيا ويرفع من الروح المعنوية للشعوب والجيوش العربية في حربها، وعلى الرغم من قصر دوري إلا أني بالفعل فخور جدا بمشاركتي في مثل هذه الملحمة الوطنية أبطالها لا تقل أهمية عن البطل الليبي عمر المختار، واعتقد أن أسم “منسي” وأسماء الشهداء ستخلد وتحفر في ذاكرة التاريخ.