جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يدعو لخفض 20% ممن يزيد راتبه عن 3 آلاف دينار

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى خفض 20% من مرتبات النواب والوزراء والوكلاء ورؤسات المؤسسات والهيئات ومن يزيد راتبه من العاملين بالدولة عن ثلاثة آلاف دينار شهريا وذلك اعتبارا من شهر يونيو المقبل وحتى ديسمبر 2020.

وجدد صالح في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر، دعوته إلى تشكيل مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة وطنية تمثل فيها الأقاليم الثلاث، ويمارس المجلس الرئاسي عمله من مدينة ليبية، حتى «تطهير العاصمة وتأمينها من الجماعات الإرهابية»، على حد قوله.

وطالب رئيس مجلس النواب الجامعة العربية ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولياتهم لما وصفه بـ« العدوان على بلادنا». مؤكدا دعم القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب، واستمرار مجلس النواب في ممارسة مهامه حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا