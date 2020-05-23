صنع الله يطالب بعودة إنتاج النفط.. ويكشف إيرادات أبريل

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حجم إيرادات شهر أبريل الماضي لقطاع النفط، وقال إنها بلغت 50 مليون دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار إيرادات شهر أبريل 2019.

وطالب صنع الله، المحتجين في منطقة الحقول النفطية، بضرورة عودة ضخ النفط وتصديره من جديد، واصفا عمليات الإغلاق التي حصلت السنوات الأخيرة بأنها الأسوأ منذ إنتاج النفط في ستينيات القرن الماضي.

وتطرق رئيس مجلس إدارة المؤسسة، خلال تصريح للمكتب الإعلامي للمؤسسة، اليوم السبت، إلى عزم مؤسسة النفط إرسال الوقود للمنطقة الجنوبية التي انقطع عنها نحو 14 شهرا.

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