المجلس الرئاسي يهنئ الليبيين بعيد الفطر المبارك

هنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المجلس في بيان اليوم، «نتقدم إلى الشعب الليبي العظيم بأسمى آيات التهاني وآصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليه وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار».

كما وجه البيان التهنئة لمنتسبي الجيش من حكومة الوفاق والقوات المساندة بحلول العيد، «وبما حققوه من انتصارات على طول الجبهة وفي كافة المحاور».

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