كشف موقع الرادارات الإيطالي الشهير ” Itamilradar “، عن هبوط أول طائرة شحن عسكرية تركية من نوع Lockheed C-130E ، من إسطنبول بتركيا إلى مطار مصراتة ، اليوم السبت.

ونشر موقع الرادارات الشهير، حيثيات وخط سير الرحلة باللغة الإنجليزية حيث ذكر نصاً :”The first Turkish Air Force Lockheed C-130E (71-01468) from Istanbul is landed in Misrata, Libya”،كما نشر الموقع صورة بخط سير الرحلة من إسطنبول إلى مصراتة.