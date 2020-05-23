«العليا لمجابهة كورونا» بمصراتة تطالب العائدين من الخارج بالالتزام بالحجر المنزلي الطوعي

طالبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة فيروس كورونا ببلدية مصراتة، العائدين من الخارج حديثا بالالتزام بالحجر المنزلي الطوعي، وعدم التقارب الاجتماعي مهما كان نوعه، تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة والمعمول بها لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا.

وشددت اللجنة في بيان لها اليوم، على أن هذا النداء جاء بعد ملاحظتها حدوث العديد من التجاوزات في تطبيق الإجراءات المعتمدة مما أدى لوصول بعض العالقين دون التزامهم بالإجراءات المتبعة، الأمر الذي أدى لتزايد ملحوظ في عدد الحالات التي سجلت مؤخرا.

وأضافت أن عودة العالقين في الخارج بدات اعتبارا من 5 مايو الماضي، حسب الإجراءات المعتمدة من اللجنة الاستشارية العليا، والتي تتطلب الحجر الذاتي لممدة أسبوعين من تاريخ العودة ضمانا لخلو العائدين من فيروس كورونا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا