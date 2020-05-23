مجلس النواب والحكومة يهنئان الليبيين بعيد الفطر المبارك

قدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم التهاني إلى الشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن أمله في أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار.

كما تقدمت الحكومة الليبية بالتهاني بهذه المناسبة، موجهة التحية إلى القوات المسلحة وشهداء الوطن، كما هنأت الجرحى وكل الليبيين والليبيات، معربة عن تفاؤلها بأن يأتي عيد الفطر المبارك هذا العام بالفرحة والنصر، وأن تنعم ليبيا بالقضاء على الطامعين في خيراتها والخونة الذين يساندونهم في دمار البلاد وقتل أبنائها، حسبما جاء في بيان الحكومة.

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