في يونيو.. مسائلة الغنوشي بسبب سياسته المشبوهة في ليبيا

تونس-العنوان أعلن مكتبُ البرلمان التونسي الجمعة عقدَ جلسة عامة لمسائلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي؛ وذلك بسبب علاقاته وتحركاته الخارجية وتحديداً في ليبيا. وقرر البرلمان التونسي أن تكون جلسة مساءلة الغنوشي في الثالث من يونيو المقبل، وقد جاءت بعد لائحة تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الرافضة لأي شكل من أشكال التدخلات الخارجية وتحديداً في الشأن الليبي …
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صحيفة العنوان الليبية
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