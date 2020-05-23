حالة الطقس اليوم: معتدل في الشمال والوسط ومرتفع الحرارة في الجنوب

طرابلس-العنوان

يسود طقس مائل إلى الاعتدال على أغلب مناطق شمال ووسط البلاد اليوم السبت، بينما تميل درجات الحرارة للارتفاع النسبي في مناطق الجنوب، مع تكاثر السحب على بعض مناطق الجنوب الغربي واحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تكون السماء صافية إلى قليلة السحب في رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة تتراوح بين 23 و29 درجة، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا الأحد أول أيام عيد الفطر.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة بين 23 و28 درجة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر وبين 30 و33 درجة على الدواخل.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تكون السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية. والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، والحرارة بين 30 و36 درجة ولا تتجاوز ة28 درجة على الحمادة والجفرة، فيما تسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

أما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على أقصى الجنوب الشرقي، والحرارة بين 36 و40 درجة.