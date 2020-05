أفاد موقع الرادارات الإيطالي الشهير “ايتاميل

رادار” برصد عملية هبوط أول طائرة شحن عسكرية تركية، اليوم السبت، قادمة من إسطنبول

إلى الكلية الجوية مصراتة.

وذكر الموقع حيثيات وخط سير رحلة طائرة الشحن العسكري التركية التي هي من نوع Lockheed C-130E ونشر صورة بخط سير الرحلة من إسطنبول إلى مصراتة.

The post رصد عملية هبوط طائرة شحن عسكري تركية في الكلية الجوية مصراتة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24