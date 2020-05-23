وزارة الخارجية تهنئ الليبين بعيد فطر المبارك

هنأت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الشعب الليبي والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما قدمت وزارة الخارجية الشكر والتبريكات إلى القيادة العامة للقوات المسلحة وكافة أفرادها المرابطين في ساحات الشرف، الباذلين كل الجهود لتحرير ليبيا من المفسدين والخونة وجالبي الغزو التركي الغاشم.
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قناة ليبيا
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