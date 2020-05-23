ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة المنازل في بنغازي

بنغازي-العنوان

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبطها تشكيلا عصابيا مسلحا نفذ 30 عملية سرقة لمنازل مواطنين داخل مدينة بنغازي، في مناطق بودزيرة واللثامة وسيدي خليفة وشارع المركبات.

وقالت مديرية أمن بنغازي في بيان لها أنه “بعد ورود شكاوى من المواطنين إلى مديرية أمن بنغازي في أكثر من منطقة تفيد بتعرض منازلهم للسرقة تم تكليف وحدة التحري والقبض وعلى الفور تم التحري وجمع المعلومات حيث تبين أن هذه السرقات قام بها تشكيل عصابي مسلح متخصص في سرقة المنازل وتم إعداد كمين وضبط شخص من هذا التشكيل وبالاستدلال معه اعترف بقيامه بالسرقات هو وباقي العصابة”.

وأكدت المديرية ضبطها لباقي التشكيل في أماكن مختلفة مشيرة إلى أن المجموعة تعرضت لمقاومة عنيفة أدت الى إصابة بعض الأعضاء اثناء إعداد الكمائن.

واعترف جميع أعضاء التشكيل العصابي بالجرائم المنسوبة لهم، وكشفوا عن وجود بعض المسروقات المخبأة في منزل فارغ يخص أحد أفراد تنظيم “داعش” الإرهابي، ليتم ضبط مسروقات إلى جانب تحريز مركبات استعملها أفراد التشكيل أثناء تنفيذ السرقات، وإعداد محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.