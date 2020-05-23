البعثة الأممية تهنئ الليبيين بمناسبة عيد الفطر

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك، وعبرت البعثة عبر صفحتها على فسيسبوك عن أمنياتها في أن يحمل هذا العيد معه آمال السلام والتسامح والوحدة، وأن يكون خاتمة للصراع والاقتتال والانقسام، لينعم جميع أهل ليبيا نساء ورجالا وأطفالا بالاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم الذي يستحقون.
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قناة ليبيا
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