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البعثة الأممية تهنئ الليبيين بمناسبة عيد الفطر

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك، وعبرت البعثة عبر صفحتها على فسيسبوك عن أمنياتها في أن يحمل هذا العيد معه آمال السلام والتسامح والوحدة، وأن يكون خاتمة للصراع والاقتتال والانقسام، لينعم جميع أهل ليبيا نساء ورجالا وأطفالا بالاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم الذي يستحقون.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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