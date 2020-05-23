ميناء الخمس ينتظر دخول سفن محملة بالشعير والبضائع

يترقب ميناء الخمس البحري دخول عدد من السفن التجارية خلال الساعات المقبلة موجودة في منطقة المخطاف، بينها السفينة “ايليف اس” التابعة للوكيل الملاحي “أعالي البحار” للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها أكثر من 6.5 آلاف طن من الشعير الصب.

وينتظر الميناء دخول السفينة “روزلاين ايه” التابعة للوكيل الملاحي “ليبيا للتوكيلات” الملاحية وتحمل على متنها أكثر من 400 حاوية بضائع وسلع مختلفة، إضافة إلى سفينة نقل الحاويات “كونتشيب ماكس” التي تتبع للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 23 حاوية بضائع متنوعة.

وشهد ميناء الخمس الفترة الماضية حركة تجارية نشطة، حيث دخلت إلى أرصفته عدد من السفن المحملة بالسلع المتنوعة.

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