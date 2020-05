الجيش يستعيد السيطرة على معسكر اليرموك (32 المعزز)

قالت شعبة الإعلام الحربي، السبت، إن الجيش استعاد

السيطرة على معسكر اليرموك (32 المعزز) جنوب العاصمة طرابلس.

وأظهر تسجيل مصور بثته صفحة شعبة الإعلام الحربي عبر

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قوات الجيش داخل معسكر اليرموك (32 المعزز)

وهم يسيطرون عليه بالكامل.

وأوضحت الشعبة أن الجيش أوقع قوات الوفاق في كمين محكم من خلال استدراجهم داخل المعسكر واستهدافهم، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف قوات الوفاق، لافتة إلى تمكن الجيش من أسر 12 مرتزقًا سوريًا خلال هذا الكمين.

