لجنة مكافحة كورونا بمصراتة تناشد العائدين من الخارج بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي

ناشدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، السبت، العائدين من الخارج حديثا بالالتزام بالحجر المنزلي الطوعي.

ودعت اللجنة العائدين من الخارج لعدم التقارب الاجتماعي مهما

كان نوعه، تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتبعة والمعمول بها لتقليل خطر انتشار فيروس

كورونا، مشيرة إلى أن هذا النداء جاء بعد ملاحظتها حدوث العديد من التجاوزات في تطبيق الإجراءات المعتمدة،

مما أدى لوصول بعض العالقين دون التزامهم بالإجراءات المتبعة، الأمر الذي أدى لتزايد

ملحوظ في عدد الحالات التي سجلت مؤخرا.

ولفتت اللجنة إلى أن عودة العالقين في الخارج بدأت اعتبارا

من 5 مايو الماضي، حسب الإجراءات المعتمدة من اللجنة الاستشارية العليا، والتي تتطلب

الحجر الذاتي لمدة أسبوعين من تاريخ العودة ضمانا لخلو العائدين من فيروس كورونا.

