بوريل : آن الأوان لإنهاء القتال في ليبيا والعودة إلى الحوار

دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، في كلمة له بمناسبة عيد الفطر المبارك، دعا جميع من في السلطة في ليبيا إلى احترام روح عيد الفطر والسماح بالاحتفال بهذا العيد المقدس في سلام ومصالحة وتعاطف، مبينا أنه جوهر الإسلام، ومشيرا إلى أن العيد يجب أن يكون وقتا للفرح والاحتفال، وصنع السلام مع جميع الجيران والأقارب والأصدقاء وحل الخلافات. وقال بوريل إن الأوان قد آن للاستجابة إلى الدعوات التي لا تنتهي لإنهاء القتال والعودة إلى الحوار، مؤكدا أن هذا هو السبيل الوحيد لحل الصراع الدائر.
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قناة ليبيا
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