توثيق مقتل 318 “مرتزقا” في معارك ليبيا

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7 عناصر في صفوف “المرتزقة” خلال المعارك الدائرة في محاور عدة في ليبيا، إضافة لأسر عدد منهم في مواقع مختلفة.

وقال المرصد، في بيان، تلقت “218” نسخة منه، إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل السورية الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا وصلت إلى 318 مقاتلا، بينهم 18 طفلا دون سن الـ18، إضافة لمقتل قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

وذكر المرصد السوري أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه” قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، إضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

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