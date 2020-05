حساب عسكري متخصص يكشف قدرات الأربع فرقاطات التركية التي ضربت الوطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف حساب مهتم بالشأن العسكري التركي عن نوع الفرقاطات التي استخدمتها تركيا في ضرب قاعدة الوطية الجوية، لتمهيد الطريق أمام قوات حكومة الوفاق من أجل السيطرة عليها، واصفها أفضل سفن حربية تحمل الصواريخ.

وتباهي الحساب، في سلسلة تغريدات، بنوع وقدرات الأربع فرقاطات التركية التي ضربت قاعدة الوطية، موضحا أنه تمت إضافة قدرات PHALANC CIWS وCHAFF وIFF، التي تم فصلها سابقًا إلى نظام إدارة الحرب القديم (SYS)، مع نظام Genesis لرفع قدرات السفن حاليا لتعمل بشكل أكثر فعالية عن ذي قبل، كما خضعت السفن أيضًا لتغييرات هيكلية لتعزيز إمكاناتها الدفاعية تحت سطح الماء.

وأشار إلى دعم الفرقاطات بطائرات هليكوبتر من طراز S-70B Sea Hawk الحديثة؛ للهبوط والإقلاع، وتم تزويدها باستخدام 8 خلايا صاروخية، مؤكدا أنه مع تحديث الفرقاطات، وصلت قدرة الرادار والدفاع الجوي لها إلى مستوى أعلى بكثير، حيث تم في عام 2015م توقيع عقد لترقية نظام الدفاع الجوي القريب (MK15 Phalanx Block0) (CIWS) إلىBlock1B Baseline 2 في جميع السفن.

وأوضح أن أسلحة ومستشعرات السفن تتضمن قدراتMk 15 Phalanx CIWS ، وAuto Melara 76mm DP gun، مؤكدا إطلاق الفرقاطات على قاعدة الوطية 4 صواريخ من منصة الإطلاق MK-13، بالإضافة إلى 36 وحدة من صواريخ الدفاع الجوي RIM-66E-05 (SM-1MR Block VIA) بمدى أقصى يبلغ 45 كم وارتفاع 25 كم، أطلقت أيضا من منصة MK-13.

وأضاف أنه تم إطلاق صاروخ ESSM للدفاع الجوي بمدى أقصى يبلغ 50 كم منMK 41 VLS ، بالإضافة إلى إطلاق Mk 46 mod 5 طوربيد مطروح من -2x mk32 lancet، لافتا إلى تزويد الفرقاطات برادار Smart-S Mk2 3D بمدى أقصى يبلغ 250 كم، قادر على اكتشاف طائرات Sea Patrol من حوالي 200 كم والصواريخ الصغيرة من حوالي 50 كم.

وتابع أنها مزودة برادارAN / SPS-49 (V) للبحث الجوي ثنائي الأبعاد، بالإضافة إلى رادار AN / SPS-55 للبحث السطحي على مدى 80 كم، فضلا عن رادارات STIR ، وMK 92 Mod 12، وDecca 2690BT ARPA Navigation Radar، و AN / SQS-56 / DE 1160 Sonar؛ للتحكم في الحريق، بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر من طرازS-70B Sea Hawk أو AB-212 ASW / ASUW.

وحول الخصائص العامة للفرقاطات، كشف أن حمولتها 4100 طن، والمحرك الرئيسي 2 x GE LM 2500، والتوربينات الغازية / 41000 حصان / 1 مروحة، ودرجة حرارة السفر / السرعة تبلغ 20 كيلو طن / 4500 نانومتر، والسرعة القصوى تصل إلى 30 كيلو طن، وعليها 21 ضابطا، و99 ضابطا صغيرا، 13 متخصص ارباش، و48 ارباش / ع.

وأكد الحساب المتخصص أن الفرقاطات من فئة “جابيا” التي تعد أعلى سفن حربية حمولة بصواريخ Sm-1MR، مما يمنح البحرية التركية القدرة الدفاعية الجوية الأولى، موضحا أنه مع وفرة Sm-1MR وصواريخ ESSM الصغيرة والمتوسطة الحجم، تعد السفن الأكثر ملاءمة للخدمة في ليبيا.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أعلن السيطرة على قاعدة الوطية الجوية العسكرية من قبضة من وصفهم بـ”المليشيات الإجرامية والمرتزقة الإرهابيين”، لتنضم إلى المدن التي سيطرت عليها الوفاق في الساحل الغربي، حسب وصفه .

