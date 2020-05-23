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فخامة رئيس مجلس النواب يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية اليوناني

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القبة 23 مايو 2020 (وال) – تلقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ”عقيلة صالح” اتصالاً هاتفياً من معالي وزير الخارجية اليوناني ”نيكوس دندياس” .

وبحث فخامة رئيس مجلس النواب ومعالي وزير خارجية اليونان العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل إنهاء الأزمة الليبية ومبادرة فخامة رئيس مجلس النواب الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية، وأعرب وزير الخارجية اليوناني عن ترحيبه بهذه المبادرة .

وأكد وزير الخارجية اليوناني “نيكوس دندياس ” لفخامة رئيس مجلس النواب على أن الحل في ليبيا سياسي، كما وأكد السيد “نيكوس دندياس” على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد لدى ليبيا في أقرب وقت وبأنه سيتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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