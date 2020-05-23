تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لعائدين من السفر.

وقال المركز في بيانه رقم ستة وسبعين إنه استلم مئة واثنتين وخمسين عينة للكشف عليها،وأضاف أن إجمالي الحالات المسجلة بلغ خمسا وسبعين، وعدد الحالات النشطة أصبح أربعا وثلاثين، فيما بلغ عدد المتعافين تسعة وثلاثين، وعدد الوفيات ثلاثا.

هذا وأعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن أن الحالات الثلاث التي أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن إصابتها بفيروس كورونا اليوم، تعود لمواطنين من البلدية عائدين من السفر.

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