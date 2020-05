تركيا ترسل ثانى طائرة شحن عسكري لمصراتة فى يوم واحد

كشف موقع الرادارات الإيطالي الشهير ” Itamilradar “، أن تركيا أرسلت طائرة شحن عسكرية ثانية إلى مطار مصراتة اليوم السبت.

وقال الموقع، إنه فى الوقت الذي غادرت فيه طائرة شحن عسكرية تركية مصراتة، تستعد طائرة أخرى للهبوط في المدينة.

والسبت أيضا، كشف موقع الرادارات الإيطالي الشهير ” Itamilradar “، عن هبوط أول طائرة شحن عسكرية تركية من نوع Lockheed C-130E ، من إسطنبول بتركيا إلى مطار مصراتة ، اليوم السبت.

ونشر موقع الرادارات الشهير، حيثيات وخط سير الرحلة باللغة الإنجليزية حيث ذكر نصاً :”The first Turkish Air Force Lockheed C-130E (71-01468) from Istanbul is landed in Misrata, Libya”،كما نشر الموقع صورة بخط سير الرحلة من إسطنبول إلى مصراتة.