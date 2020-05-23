غدامس تكرم “عميد الأئمة”

أقام مكتب الثقافة غدامس احتفالية تكريم للشيخ عبدالله بوشي الذي يعرف داخل غدامس بـ”عميد الأئمة” وأكبرهم سنا بالمدينة .

وتزامن التكريم مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك حيث أقيمت الاحتفالية بقاعة المركز الثقافي.

وتولى الشيخ عبدالله بوشي شؤون الإمامة في معظم مساجد مدينة غدامس ولعشرات السنين، وتخرجت على يديه أجيال من حفظة كتاب الله، ليس فقط من غدامس، بل وحتى من غيرها من المدن الليبية.

وتمت الاحتفالية التكريمية بحضور أعضاء المجلس البلدي وأئمة المساجد وجمع من الأهالي الذين عبروا عن عميق تقديرهم لما قدمه الشيخ عبدالله بوشي لمدينة غدامس.

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