بسبب صعوبة تنفيذ التوصيات .. غات تقرر غلق المساجد

أخبار ليبيا 24 – خبر

قرر مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية غات عدم فتح المساجد ببلدية غات .

وأشار مكتب أوقاف غات في بيان له بعد الإطلاع على الشروط الواردة من اللجنة الطبية العليا لمكافحة وباء كورونا والاجتماع مع ائمة المساجد للأسف الشديد تقرر عدم فتح المساجد ببلدية غات لصعوبة تطبيق الشروط الواردة من اللجنة لعدم وجود الإمكانيات اللازمة.

ووضعت لجنة مكافحة كورونا عدد من التوصيات لفتح المساجد بحيث يكون الفتح للصلوات الخمس فقط، و لا تصلى الجمع ولا التراويح ولا إعطاء دروس و لا يفتح المسجد إلا وقت الأذان .

ومن الشروط التي وضعت أيضا أن تقام الصلاة بعد الإذان مباشرة في كل الصلاوات ويتم قفل المسجد بعد الصلاة مباشرة .

وطالبت اللجنة في توصياتها أن يزال الفرش وكل مصلي يحضر “سجادة”، ويمنع تداول المصاحف بين المصلين ويمنع التجمع في سور المسجد وفضلت ارتداء كمامات في المسجد و الالتزام بعدم المصافحة .

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