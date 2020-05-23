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السويحلي: مدينون لقتلي البركان بمدنية وحرية ليييا

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بارك الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، ما وصفها بالانتصارات، التي حققتها ميليشيات حكومة الوفاق .

السويحلي قال في منشور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بفضل ما وصفهم بـ”الشهداء الأبرار، تحققت الانتصارات بعد صمود وملاحم تاريخية ضد “ميليشيات” حفتر ومرتزقته على مدى أكثر من عام، حسب قوله.

وأكد الرئيس السابق لـمجلس الدولة، أنهم ‏سيظلوا مدينون لهؤلاء بمدنية وحرية ليبيا، مُختتمًا “أسر هؤلاء الشهداء أمانة في أعناق الشعب الليبي، والمجد والخلود لشهداء بركان الغضب”.

زعمت ميليشيات حكومة الوفاق، اليوم السبت، أنها احرزت تقدم في محور صلاح الدين والخلة، كما سيطرت على معسكري اليرموك والصواريخ وما قبلها.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق سيطرتها على معسكر الصواريخ وعمارات الخلاطات، جنوب طرابلس، بعد ساعات من سيطرتها على معسكري اليرموك وحمزة.

وقال الناطق باسم عملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، إن قوات الوفاق أحكمت سيطرتها على معسكر الصواريخ وعمارات الخلاطات واستراحة الحمراء، جنوبي طرابلس، بشكل كامل.

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تعليقات

  • هذا المخلوق حشره لا يساوي شئ ولكن يوم يجيف علي يد احرار ليبيا دون شك ذاك يوم فرح لليبيين للتيق من تفاهته اسمعوا لترهات وجه الحمار اللي فيه ؟؟؟ كذاب يقلب في الأمور الهزائم يصفها بالنصر وموت الخونه يصفه بالأستشهاد

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  • أنتم مدانون لانكم غررتم بهؤلاء الشباب لخدمة مصالحكم واطماعكم بدلا من توجيههم وتوفير الحياه الكريمة لهم .

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