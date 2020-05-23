المرصد السوري: مقتل 7 وأسر آخرين من مرتزقة أردوغان في ليبيا

قال المرصد السوري، إنه وثّق مقتل 7 عناصر في صفوف “المرتزقة” الموالين لتركيا جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، إضافة لأسر عدد منهم في مواقع مختلفة هناك، تزامنا مع استمرار المعارك في ليبيا.

وبحسب المرصد، فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا، من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف مرتزقة أردوغان جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 318 مقاتل بينهم 18 طفل دون سن الـ 18.