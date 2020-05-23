وزير الخارجية اليوناني يبحث مع رئيس مجلس النواب تطورات الوضع الليبي

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، السبت، اتصالاً هاتفياً، من وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، تناولا فيه أخر التطورات على الساحة الليبية.

وبحث رئيس مجلس النواب ووزير خارجية اليونان العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.

وخلال الاتصال، رحب وزير الخارجية اليوناني، بمبادرة رئيس مجلس النواب، بشأن بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية، كذلك حكومة برئيس ونائبين.

وأكد دندياس على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية، كذلك على ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد لدى ليبيا في أقرب وقت وبأنه سيتواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد.