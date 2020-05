صنع الله: قطاع النفط يمر بأزمة غير مسبوقة ودخله الحالي لا يكفي ثلث الميزانية الشهرية للقطاع

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله،

السبت، دخل النفط الليبي بمستواه الحالي لا يكاد يكفي ثلث الميزانية الشهرية للقطاع

النفطي, مشيرًا إلى أن الأمر أكثر تأثيرًا على ليبيا كلها التي بها مصاريف أخرى ومرتبات

ومصاريف تشغيلية ومجابهة وباء كورونا الذي عم العالم، مشيرًا إلى أن قطاع النفط الليبي

واجه “ربكة” لم يمر بها القطاع منذ بدء الإنتاج عام 1961.

وأوضح صنع الله في بيان له أن دخل قطاع النفط خلال شهر أبريل

الماضي لم يتخطَ 50 مليون دولار, مقارنة بنحو ملياري دولار خلال إبريل 2019، مؤكدا

أنه لا يُعقل أن تأخذ ليبيا إعانات من البنوك الدولية مثل “الأرز والدقيق”

وهي التي تملك النفط الذي تعطّل إنتاجه.

وأضاف صنع الله أن النفط يشكل حوالي 95% تقريبًا من الميزانية

العامة, بينما إيقاف الإنتاج يعني أنه لا يوجد دخل, وبالتالي أصبحت الميزانية محدودة

جدا.

وتابع صنع الله أن المواطنين في الجنوب عادوا

للعصر الحجري، بجمع الحطب لأجل الطهي لعدم قدرة المؤسسة على إيصال الوقود وذلك بسبب

المشاكل الأمنية، مبينًا أن الجنوب لم يتحصل على الوقود المطلوب ولا حتى الغاز لأكثر

من عام أو قرابة 15 شهرا، موضحًا أن شركة البريقة لتسويق النفط، التابعة للمؤسسة تواصلت

مع عمداء البلديات في الجنوب والجهات الأمنية من أجل إيصال الإمدادات.

