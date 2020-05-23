رصد طائرتا شحن عسكريتان تركيتان تهبطان اليوم في مصراتة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال موقع “Italian Military Radar”، المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، إن موقع فلايت رادار 24 تعقب طائرة تحمل علامة القوات الجوية الكينية من طراز “”C-27J، وتحمل رقم “222”، غادرت اسطنبول متجهة جنوبًا.

وأكد الرادار العسكري الإيطالي، في تقرير له، أن الرمز السداسي للطائرة هو (C9D52F)، لافتًا إلى أنه يكشف أنها طائرة من طراز “Lockheed C-130″، وأنها تابعة لسلاح الجو التركي.

وأشار المواقع، إلى أن هذه الطائرة هي التي قامت برحلة “اسطنبول-مصراتة-إسطنبول” يومي الخميس والجمعة الماضيين، مؤكدًا أنه في جميع الاحتمالات، فإن هذه الطائرة التركية ربما تقوم برحلة جديدة إلى مصراتة.

ولفت الموقع، إلى أن طائرة أخرى تابعة لسلاح الجو التركي من طراز “Lockheed C-130E”، وتحمل رقم ” 63-13188″، غادرت اسطنبول، متجهة نحو مصراتة.

وأوضح أنه يتم الآن تتبع طائرتين من طراز “Lockheed C-130E”، بأرقام “71-01468″، و” 63-13188″ متجهتين إلى مصراتة.

وتابع الموقع، بأن أول طائرة تركية من طراز “C-130E”، غادرت بالفعل مصراتة، مؤكدًا أن الثانية على وشك الوصول المدينة.

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