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رصد طائرتا شحن عسكريتان تركيتان تهبطان اليوم في مصراتة

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال موقع “Italian Military Radar”، المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، إن موقع فلايت رادار 24 تعقب طائرة تحمل علامة القوات الجوية الكينية من طراز “”C-27J، وتحمل رقم “222”، غادرت اسطنبول متجهة جنوبًا.

وأكد الرادار العسكري الإيطالي، في تقرير له، أن الرمز السداسي للطائرة هو (C9D52F)، لافتًا إلى أنه يكشف أنها طائرة من طراز “Lockheed C-130، وأنها تابعة لسلاح الجو التركي.

وأشار المواقع، إلى أن هذه الطائرة هي التي قامت برحلة “اسطنبول-مصراتة-إسطنبول” يومي الخميس والجمعة الماضيين، مؤكدًا أنه في جميع الاحتمالات، فإن هذه الطائرة التركية ربما تقوم برحلة جديدة إلى مصراتة. 

ولفت الموقع، إلى أن طائرة أخرى تابعة لسلاح الجو التركي من طراز “Lockheed C-130E”، وتحمل رقم ” 63-13188، غادرت اسطنبول، متجهة نحو مصراتة.

وأوضح أنه يتم الآن تتبع طائرتين من طراز “Lockheed C-130E”، بأرقام “71-01468، و” 63-13188 متجهتين إلى مصراتة.

وتابع الموقع، بأن أول طائرة تركية من طراز “C-130E”، غادرت بالفعل مصراتة، مؤكدًا أن الثانية على وشك الوصول المدينة.

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  • ان نصر الجيش في المحاور علي الارهاب المصراتي التركي يبتدي من قصف الامدادات الواصله للمليشيات فور وصولها اذا امكن ذلك ولكن ذلك كان ممكناً قبل أنتكاسة الجيش يوم اعلن تلك الهدنه كان النصر قريب من شرفاء الجيش علي اللقطاء في المليشيات يوم كان للجيش له كلمته في سماء البلاد ولكن عندما انقلب الجيش علي عاقبيه وهادن الارهاب المصراتي أستفحل الارهاب بوصول امدادات التركيه للخونه المصاريت والجهاد في المصاريت قبل الجهاد في الاتراك بات ضروره حتميه فالعميل للمستعمر والمستعمر سيان يجب القضاء عليهم بالموت الزعاف وخاصه وان قادة مليشيات الارهاب في مصراته التي تحارب في الليبيين هم من أحفاد زنا الانكشاريه التركيه في مواطنات ليبيات في زمن كانت فيه ليبيا مستعمره تركيه

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