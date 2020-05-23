عقيلة صالح: سنواصل الحوار مع المنظمات الدولية لسحب الاعتراف من الرئاسي

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إنه سيواصل الحوار مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لإقناعهم بضرورة الوصول إلى حل سياسي وسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي.

المستشار صالح وفي كلمة له اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك أكد أنه لا تنازل عن احترام إرادة الليبيين في اختيار ممثليهم، وأن النجاح في تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وطنية وتوزيع عادل للثروة سيوفر الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين ودعم المؤسسة العسكرية.

هذا وجدد رئيس مجلس النواب تمسكه بسحب الشرعية من المجلس الرئاسي الحالي.

المستشار عقيلة صالح اقترح تشكيل مجلس رئاسي على أن يباشر عمله من أي مدينة ليبية حتى تحرير طرابلس.

هذا وطالب رئيس مجلس النواب الجامعة العربية ومجلس الأمن باتخاذ موقف تجاه العدوان على ليبيا، وأكد دعمه لجهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وإخراج المرتزقة.

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