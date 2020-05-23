بريطانيا تعبر عن قلقها مع تصاعد القتال في ليبيا وتأثيره على المدنيين

عبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، في رسالة لوزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة عن قلقه العميق إزاء تصاعد القتال في ليبيا وتأثيره على المدنيين.

ووفق بيان لـ« خارجية الوفاق» اليوم، دعا كليفرلي، جميع الأطراف إلى المشاركة على وجه السرعة في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكد أنه والمملكة المتحدة ملتزمون تمامًا بمساعدة ليبيا على رسم طريق الاستقرار، كما قدم تهانيه لسيالة والشعب الليبي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يكون فرصة لعيش حياة مزدهرة وسلمية.

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