صالح: سنواصل إقناع الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتشكيل رئاسي وحكومة جديدان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تقدم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بالتهنئة للشعب الليبي والأمة العربية والإسلامية بمناسبة بعيد الفطر المبارك، قائلاً: “أحيي قواتنا المسلحة وكل الأجهزة الأمنية لتضحياتها في محاربة الإرهابيين والغزو الأجنبي السافر على بلادنا”.

صالح قال، في كلمته، “يوم بعد يوم يتأكد لكم أن بلادنا تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود ولها أدواتها ووسائلها وأهدافها، وهي مؤامرة هدفها هدم الدولة وانتهاك السيادة والاحتلال ونهب الثروات، نحن نحارب الإرهابيين والمعتدين على بلادنا والذين جاءوا إلينا من كل مكان”.

وأشار إلى أنه تم بذل كل الجهد قصد الوصول إلى توافق يحفظ للبلاد سلامتها وسيادتها وكرامة شعبها ويحقق آمال الليبيين وطموحاتهم، قائلاً: “حتى لا نُتهم بعرقلة الوصول إلى حل سياسي، سنواصل الحوار مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية لإقناعهم بضرورة الوصول إلى حل وسحب الاعتراف بما يسمى المجلس الرئاسي واختيار مجلس جديد من رئيس ونائبين وحكومة من رئيس ونائبين يمثلون الأقاليم التاريخية الثلاث، ويختار كل إقليم ممثله في المجلس”.

ولفت صالح، إلى أنه قبل كل شيئ لا تنازُل عن الهدف الأسمى، وهو احترام إرادة الليبيين وحقهم في اختيار حكامهم ونظامهم السياسي، قائلاً “إن انسداد العملية السياسية بتجاهل مخرجات مؤتمر برلين وفي ظل مخاطر الغزو الأجنبي وتوقف إنتاج وتصدي النفط وهبوط أسعاره وارتفاع سعر الصرف وتأثيرات وباء كورونا السلبية على اقتصادات الدول وسيطرة المجلس الرئاسي والجماعات والميليشيات والعصابات المسلحة على المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى المصارف الخارجية وشركات الاستثمار الخارجي ليخدم هذه الجماعات ويُمكنها من تعزيز سيطرتها على العاصمة والاستمرار في ارتكاب جرائم النهب لثروة الليبيين، ذلك سيُضعفا في مواجهة انهيار القدرة المالية للدولة، وبالتالي عجز الحكومة عن تسيير سُبل الحياة للمواطنين”.

واعتبر صالح، أن النجاح في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وطنية والوصول إلى آلية لتوزيع الثروة سيُمكن من توفير الميزانيات للصرف على احتياجات المواطنين وتيسير سُبل الحياة وتطوير المؤسسة العسكرية لتقوم بدورها في محاربة ىالإرهاب وحماية الحدود والحفاظ على سيادة الدولة، قائلاً “ندرك جيدًا أن يصحب هذه الإجراءات تحديد الأولويات وعلى رأسها مكافحة الفساد والتفريط في الإنفاق وخفض مرتبات النواب والوزراء والنواب والوكلاء ورؤساء المؤسسات والهيئات ومن يزيد مرتبه عن ثلاث آلاف دينار كل شهر من كل العاملين بالدولة”.

وأقترح صالح، أن تكون نسبة التخفيض 20% من المرتب الزائد عن 3000 دينار، على أن تُشكل لجنة من الحكومة لوضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك اعتبارًا من شهر يونيو 2020م، وحتي نهاية العام، وتسخير الأموال لدفع المرتبات التي لم تُصرف منذ مدة طويلة وإعادة تأهيل قطاعات التعليم والصحة وغيرها حسب الأولوية والأهمية.

وأردف “ليعلم القاصي والداني أن لنا ثوابتنا ولن نتنازل عنها ونفرط فيها مهما كانت الأسباب وتعددت واختلفت الضغوط، وفي المسار السياسي نتمسك بسحب الاعتراف الدولي للمجلس الرئاسي وإعادة تشكيله وتشكيل حكومة وحدة وطنية ممثلة في الأقاليم الثلاث، ويُباشر المجلس الرئاسي عمله من مدينة ليبية حتى تطهير العاصمة وتأمينها من الجماعات الإرهابية وكذلك التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز حتى نتمكن من إعادة إنتاجه وتصديره ووقف التدخل الخارجي”.

وطالب رئيس مجلس النواب جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولياته تجاه العدوان على بلادنا، قائلاً: “في المسار العسكري ندعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب وطرد المرتزقة وتفكيك الجماعات والميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة، واستمرار مجلس النواب المُنتخب في ممارسة مهامه طبقًا للإعلان الدستوري والتشريعات النافذة حتى انتخاب سلطة تشريعية جديدة”.

واختتم “أدعوكم لنبذ الفتنة ونسيان الماضى والتسامح، واستخدموا عقولكم لمحاربة الشر وأصحاب الصحايات الخبيثة، فالحق لصاحبه مهما كان ولكن عن طريق القضاء والعرف السائد في البلاد”.

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