مؤكداً مقتل عدد من عناصر الحشد التركي .. الخرطوش : قوات الجيش نفذت عملية التفاف ناجحة على معسكر اليرموك

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، أنه حاولت المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من الغزو التركي، استغلال الموقف ومحاولة التقدم على نقاط التمركز الجديدة.

وذكر في بيان له، أنه ما هي إلا لحظات حتى قامت قوات الجيش، بالإلتفاف على محيط معسكر اليرموك، لتنجح في قتل عدد كبير من أفراد الحشد المليشياوي التركي وأسر عدد منهم، مؤكدًا أنه سوف يتم إظهارهم للإعلام في وقت لاحق.

وأوضح الخرطوش في بيانه، أن كل النقاط ما بعد اليرموك تحت سيطرة قوات الجيش، مؤكدًا أنه غير مسموح الحديث عن الشأن الداخلي في إدارة المعركة، وأنه يجب الثقة الكاملة في الضباط والجنود.

وكشفت مصادر عسكرية، أن قوات االجيش استعادت السيطرة على معسكر اللواء 32 “اليرموك” وتقدمت إلى ما بعده، موضحة التحفظ على 26 جثة لعناصر ميليشيات حكومة الوفاق، منهم 7 من المرتزقة السوريين قتلوا في كمين معسكر اللواء 32 معزز “اليرموك”.

وفي ذات السياق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي عن أسر 21 مرتزق سوري ضمن ميليشيات الوفاق بكمين معسكر اللواء 32 “اليرموك” بعد استعادة السيطرة عليه.

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