الغزالي: الشعب ينتظر إحداث تغيير في المسار السياسي

قال عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي، إن الشعب الليبي ينتظر بفارغ الصبر إحداث تغييرات جوهرية في المسار السياسي في ليبيا، بعيدا عن تكرار ما يسمى حوارات سياسية مع زعماء مافيا الإخوان وعصابات المليشيات.

وأضاف الغزالي في تصريحات صحفية أن الشعب يؤيد بقوة أي مخرجات من “الجيش” الذي قاتل الإرهاب وقدم التضحيات، وتوقع الغزالي صدور إعلان دستوري انتقالي يلائم احتياجات المرحلة وطبيعتها ويتفق مع متطلبات الشعب وتطلعاته للأمن والاستقرار كمطلب أساسي، ويرسم ملامح تلك المرحلة بدقة عملية وتشكيل حكومة أزمة.

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