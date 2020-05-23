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طائرة عسكرية تركية بـ”غطاء كيني” تصل مصراتة

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد موقع itamilradar الإيطالي المستقل والمتخصص في تتبع التحركات فوق البحر المتوسط، رصد طائرة تابعة لسلاح الجو الكيني، تحمل ذات رقم التعريف الخاص بطائرة لسلاح الجو التركي هبطت في مدينة مصراتة نهاية الأسبوع المنصرم.

ونقل الموقع الإيطالي عملية تعقب موقع Flightradar24 للطائرة التي غادرت إسطنبول وتحمل علامة القوات الجوية الكينية، لتكشف لاحقاً أن رمز التعريف الخاص بهاC9D52F ، وهو نفس رمز طائرة Lockheed C-130 التابعة لسلاح الجو التركي، والتي قامت بتسيير رحلات بين إسطنبول ومصراتة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأضاف الموقع الإيطالي أنه رصد طائرة ثانية لسلاح الجو التركي من طراز Lockheed C-130E ، تحمل الرقم (63-13188) كانت قد غادرت إسطنبول أيضاً مساء اليوم باتجاه مصراتة، وما زالت عملية تعقب الطائرتين مستمرة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اذا لم يتم تحييد معقل الخوان فى ليبيا وهى مصراتة بنقل المعركة داخل شوارعها وازقتها وتعطيل مطارها وميناءها وقتل قادة الخوان فيها فالمعركة ستطول وتضيع ليبيا بفعل خوان مصراتة والذين لا يتعدى عددهم ١٠٠٠ خائن لكنهم عانوا فى الارض فسادا .

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