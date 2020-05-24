نقص في البنزين والديزل والكيروسين بمحطات الوقود بسرت

تشهد سرت، نقصا بالوقود خاصة البنزين بكافة المحطات المنتشرة في المدينة وضواحيها والتي تقدر بعشرين.

وحسب مصادر لجنة الأزمة بسرت ولجنة الإشراف على آلية توزيع الوقود إلى «بوابة الوسط» فإن المحطات تشهد ازدحاما كبيرا وطوابير سيارات بشكل غريب بالرغم من دخول ووصول قوافل شاحنات البنزين للمحطات بشكل يومي، والتي وصل عدددها لأكثر من ستة شاحنات.

وأضاف أن عبوة كل شاحنة تصل إلى 400 ألف لتر بنزين، بينما هناك شح كبير في وقود الديزل بالمدينة.

وتشرف اللجنة على جميع المحطات بتوزيع مائتى رقم للسيارات بالتعبيئة فقط، نهائيك عن تحديد يوم واحد أسبوعيا لموظفى الجهات الحكومية.

وطالبت اللجنة المشرفة المكلفة من مديرية الأمن في سرت ولجنة الأزمة من شركة البريقة والمستودع الرئيسي بالمنطقة الشرقية، بزيادة كميات الوقود لأكثر من عشر شاحنات، بدلا من ستة شاحنات بهدف تخفيف العبء وتوفير الوقود للسيارات بسرت.

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