قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، الأحد، إن الأداء

الباهر الذي أظهرته قوات الجيش في محاور طرابلس، السبت، ناتج عن التدريب المتقدم وشجاعة

وبسالة هذه القوات على مستوى القيادات والتنفيذ وما تحلت به من ضبط وربط وطاعة عمياء.

