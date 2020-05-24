صحيفة يونانية: أثينا تشكك في موقف «الناتو» من الوضع الليبي

دخلت أثينا في حالة تأهب دبلوماسي في أعقاب التطورات الأخيرة في ليبيا وهواجس تعزيز تركيا وجودها في البلاد، إذ يشكك كبار المسؤولين اليونانيين في موقف حلف الأطلسي «ناتو» الأخير من الوضع الليبي.

ويثير كبار المسؤولين الحكوميين في اليونان شكوكا في وجهة نظر يتم تداولها داخل دوائر «الناتو» بأن زيادة وجود تركيا في ليبيا، يمكن أن يعمل على تعويض نفوذ روسيا في المنطقة، في وقت أثارت تحركات أنقرة بدورها رد فعل قوي من روسيا، التي عززت وجودها في المنطقة الساحلية الشرقية من ليبيا، كما نقلت جريدة جريدة «كاثمريني» اليونانية السبت عن مصادر دبلوماسية.

ونوقشت التطورات الأخيرة في ليبيا في مكالمة هاتفية مساء الخميس بين وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبحسب مصادر دبلوماسية ناقش الطرفان الحاجة إلى حل سلمي للأزمة، وشددا على أهمية تعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، كما أكدا مجددًا ضرورة الالتزام بحظر الأسلحة

واستنكار اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق باعتبارها «باطلة ومصدرًا لعدم الاستقرار».

وأفادت المصادر أن عقيلة صالح شرح مقترحه المتضمن ثماني نقاط، ومن أهمها إنشاء مجلس رئاسي جديد لتمثيل المحافظات الثلاث في ليبيا، وكذلك تعيين لجنة خبراء لصياغة دستور البلاد الجديد.

وكان دندياس تحدث في وقت سابق مع السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند بناء على طلب واشنطن.

واحتجت أثينا الجمعة على «تجاوزات أنقرة بشأن اعتدائها على السيادة اليونانية» في منطقة في الجزء الجنوبي من نهر إيفروس.

وقال وزير الدفاع نيكوس باناجيوتوبولوس إن «المناورات الخطيرة» التي تقوم بها تركيا في بحر إيجه لا تؤدي إلى علاقات حسن الجوار و«تزيد من خطر وقوع حادث»، مضيفا أن سلوك تركيا قد أثير مع الناتو.