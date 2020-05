قال الناطق باسم الجيش، أحمد المسماري، الأحد، إن ثمار التخطيط

الجيد للمعركة بدت واضحة في إدارة المعركة على المستويين الاستراتيجي والتكتيكي بما

يضمن تنفيذ المهام والواجبات المترتبة على أمر العمليات العام للحرب على الجماعات التكفيرية

المتطرفة.

