نورلاند :يجب إنهاء تدفق المعدات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على الحاجة الملحة إلى إنهاء التدفق المزعزع للاستقرار للمعدات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، حيث أكد السفير على ما جاء في نقاشات وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو والسراج في وقت سابق أمس، بإنهاء ما وصفه بالهجوم غير الضروري ضد طرابلس حتى تتمكن جميع القوات الأجنبية من المغادرة، وأنه يمكن للقادة الليبيين المستعدين لوضع أسلحتهم جانبا أن يجتمعوا في حوار سلمي حول القضايا التي تفرق بينهم.

هذا وأبلغ السفير رئيس المجلس الرئاسي أنه ينوي السفر إلى ليبيا بمجرد أن تسمح الظروف لتقديم أوراق اعتماده بشكل رسمي، معربا عن تهانيه للشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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