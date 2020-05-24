تراغن.. انفجار قرب “الكتيبة 628”.. وترجيح “بصمة داعش”

تعرضت سيارة مسلحة تابعة للكتيبة 628 مشاة في تراغن لانفجار ناتج عن لغم كان قد زُرع بالقرب من مقر الكتيبة.

وبحسب معلومات تحصلت عليها قناة “218”، فإن الانفجار سببه حدوث شرارة داخل مادة متفجرة تم بواسطة بطارية صغيرة عادة ما يتم استعمالها لتشغيل لواقط الصوت وبعض الأجهزة الإلكترونية وتم التفجير عن طريق الضغط على أسلاك موصولة بمكونات اللغم.

وتسبب الانفجار في وقوع أضرار في مقدمة السيارة ومحركها دون تسجيل خسائر بشرية.

ورجحت مصادر من الكتيبة لـ”218″ وقوف عناصر من داعش وراء العملية، لمحاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

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