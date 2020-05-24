مصلحة الأحوال المدنية تعلن القبض على مصري يزوّر الأوراق الرسمية

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي عن ضبط شخص مصري الجنسية يقوم بتزوير المستندات الرسمية وبيعها للأجانب.

وأوضحت المصلحة أنه بعد استجواب قسم التحقيق والتحري بالمصلحة للشخص المقبوض عليه اعترف أنه يقوم بتزوير وتصوير بطاقات شخصية وأرقام وطنية وشهادات جامعية وبيعها للأجانب المقيمين داخل مدينة بنغازي.

وأضافت مصلحة الأحوال المدنية أن إجراءات التحقيق لا زالت مستمرة للوصول إلى الأشخاص المشاركين في الجريمة، هذا وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي العقيد أسامة الدرسي إنه عند الانتهاء من التحقيق ورصد المزورين ستتم إحالتهم بالأدلة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا