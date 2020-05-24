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مصلحة الأحوال المدنية تعلن القبض على مصري يزوّر الأوراق الرسمية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي عن ضبط شخص مصري الجنسية يقوم بتزوير المستندات الرسمية وبيعها للأجانب.

وأوضحت المصلحة أنه بعد استجواب قسم التحقيق والتحري بالمصلحة للشخص المقبوض عليه اعترف أنه يقوم بتزوير وتصوير بطاقات شخصية وأرقام وطنية وشهادات جامعية وبيعها للأجانب المقيمين داخل مدينة بنغازي.

وأضافت مصلحة الأحوال المدنية أن إجراءات التحقيق لا زالت مستمرة للوصول إلى الأشخاص المشاركين في الجريمة، هذا وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي العقيد أسامة الدرسي إنه عند الانتهاء من التحقيق ورصد المزورين ستتم إحالتهم بالأدلة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • والله لاينفع التهاون مع أمثال هؤلاء المفروض إعدام لان البلد في حالة حرب وهم الطابور الخامس المفسد والذي يتسبب في خرق الجبهة الداخلية وضرب البلد من الداخل من وراء الجيش ،لذلك لابد من أخذهم بالعنف والشدة وعدم التهاون مهم ،ووجب قتلهم ليكونوا عبرة لغيرهم وتأمن البلاد والعباد ،وتحية طيبة للعين الساهرة علي حماية الوطن،وكل عااااااااااام وأنتم بخيييييييير

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