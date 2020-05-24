محلل سياسي تركي: أردوغان يحاول اصطياد خصومه بحربه الوهمية في ليبيا

قال المحلل السياسي التركي جودت كامل، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول أن يقع بأعدائه وخصومه من خلال حربه الوهمية في ليبيا، موضحًا أن أردوغان يحاول صيد عصافير بأحجار ليبيا، – حسب وصفه.

وحول أسباب مشروع أردوغان، ذكر المحلل السياسي التركي، في تصريحات لصحيفة “الدستور” المصرية، أن الفشل الاقتصادي والداخلي لأردوغان يجعله يبحث عن بدائل لإعادة مشروعه الاحتلالي، مؤكدًا أن فشل أردوغان في سوريا وانهزام ميليشياته جعلته يبحث عن أرض أخرى لممارسة إرهابه وضمان وجوده في المنطقة.

ولفت جودت كامل، إلى أن أردوغان فشل في الداخل اقتصاديًا وفي حقوق الإنسان، مُبينًا أنه يحاول التستر على فشله في ليبيا أيضًا من أجل الوصول لأطماعه.

وفي ختام حديثه، أكد السياسي التركي، أن أردوغان يسعى من حربه في ليبيا إلى الإضرار بالمصالح المصرية دون الدخول في مواجهة مباشرة مع الجيش المصري.